Os signos que devem dar mais atenção aos sonhos

Iniciamos a temporada de virgem e de agora até o dia 23 de setembro, cada signo terá que dar atenção para alguns aspectos que podem ajudá-lo a aproveitar esta fase da melhor forma.

Confira quais são:

Câncer

Sua mente será iluminada com novas perspectivas, ideias e também sensibilidades. Você será capaz de se expressar com mais clareza e seu subconsciente também, de modo que é importante estar atento à intuição e sonhos. Esta é uma fase que diz muito sobre aproveitar ao máximo todas as oportunidades e não temer novas conexões.

Libra

Esta é uma etapa de grande trabalho interno e vida espiritual, de modo que o mundo dos sonhos pode ser aberto para dar importantes sinais. Para que isso aconteça da melhor forma, é preciso ampliar horizontes e limpar o que está no seu consciente e inconsciente, mas já não serve mais. Descanse e dê tempo para que sua imaginação trabalhe.

Aquário

Seu subconsciente aflora e o faz entrar nas profundezas emocionais durante esta fase. Pode parecer difícil para você, mas será preciso olhar para sonhos e outros sinais de forma menos lógica, mas sim intuitiva. Aceite que os sentimentos que não podemos decifrar não são de todos irracionais e expressá-los com as pessoas certas podem ajudar a construir uma conexão profunda e íntima.