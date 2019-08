NASA transmite ao vivo retorno à Terra da nave espacial SpaceX Dragon

A Agência Espacial Americana (NASA) transmite ao vivo o retorno à Terra da nave espacial SpaceX Dragon.

A live ocorre na manhã desta terça-feira (27). A transmissão é feita pelo canal oficial da agência no YouTube.

To accommodate better lighting conditions today, the @SpaceX #Dragon cargo craft is now scheduled to leave the station at 10:59am ET today. #AskNASA | https://t.co/ZYwreccd2t https://t.co/z8TBT8GHZP

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 27, 2019