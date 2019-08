Os signos que devem entender que nem todos são como eles

Na última semana de agosto, alguns signos do zodíaco devem entender que nem todos são como eles e atuar com mais empatia.

Confira quais são:

Áries

A última semana de agosto chama a atenção para você levar as coisas com mais cuidado e aceitar que nem todos possuem o seu ritmo ou mesmas vontades. Este é um bom momento para tentar aperfeiçoar a empatia, um movimento que ajudará a consolidar relacionamentos e evidenciar possibilidades. Tenha confiança em si mesmo e tato para tratar o próximo.

Escorpião

Este é o momento de tomar o controle da sua vida profissional, mas é necessário ter cuidado com o excesso de controle nos relacionamentos ou ambição excessiva. Todas as uniões possuem altos e baixos, mas o apoio e diálogo são capazes de ajudar a solucionar os problemas. Pode parecer difícil, mas às vezes é preciso se comprometer em lidar com tudo o que temos de forma equilibrada; trabalho e relacionamentos.

Aquário

Você deseja conexões autênticas e por vezes pode ser um pouco impaciente, deixando de mostrar sua sensibilidade e se revelando apenas em momentos de explosões emocionais negativas. A última semana de agosto pedirá muita atenção com isso e cuidado para não desestabilizar o que você já conquistou. É hora de avançar e ser comprometido com tudo o que almeja.