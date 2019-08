O último conselho de agosto para cada signo do zodíaco

Agosto está chegando ao fim e cada signo do zodíaco deve seguir um conselho para fechar o mês com chave de ouro e começar setembro da melhor forma. Confira:

Áries

Se você precisa aumentar sua renda, é hora de procurar novas alternativas. Este é o momento de inovar, experimentar coisas novas e criar algo diferente.

Touro

Lembre-se que para tudo é preciso ação e esforço, pois nada acontecerá por conta própria. Participação e comprometimento são as chaves para alcançar o que você deseja. Não tenha medo de reconhecer que tudo depende de você.

Gêmeos

As complexidades por vezes são inevitáveis, mas você pode enfrentar tudo com juízo, critério e sabedoria. Em alguns momentos, é preciso cuidar e não se preocupar. Isso pode permiti que você ultrapasse problemas sem se machucar tanto e tenha uma experiência mais profunda.

Câncer

Tenha clareza com o que você quer e quais pilares podem ajudá-lo a consolidar este caminho. Tenha força para manter um objetivo em mente e perseverança para avançar até ele.

Leão

Tire do seu peito algo que precisa ir embora, mesmo que sua honestidade seja dura demais. Expressar a verdade também é uma forma de se libertar.

Virgem

Existem coisas que precisamos aceitar ou renunciar. Em diversas ocasiões, isso não é uma fraqueza, mas sim o reconhecimento das nossas limitações e incapacidade de decidir por tudo.

Libra

Tente não comparar sua situação pessoal com a dos outros. Pode ser difícil de conseguir, mas é fundamental para a sua paz de espírito e a calma.

Escorpião

Dias de renovar laços afetivos com aqueles que fazem parte de seu círculo mais íntimo, seja no amor romântico, família ou amizade. É hora de demonstrar carinho e se abrir para receber também.

Sagitário

O sucesso alcançado de forma limpa e justa é uma das melhores sensações. É preciso ser consciente e saber o melhor caminho para alcançar o que deseja.

Capricórnio

Você receberá mais do que o fruto do esforço no trabalho e valerá a pena. Reflita sobre como você fez isso e descubra a fórmula para colocá-lo em prática quando achar necessário.

Aquário

A vida sempre nos dá oportunidades para avaliar o que fizemos e o que devemos corrigir. Tenha atenção e tente não repetir os mesmos erros.

Peixes

Quem faz as coisas da melhor forma, deve confiar e não temer. Portanto, vença os medos que o inibem e que, muitas vezes, se tornam um freio para conseguir o que você deseja.