'Semeie o Caos': game Fortnite acaba de receber nova atualização v10.20

O game Fortnite recebeu nesta terça-feira a nova atualização v10.20. O update foi liberado pela desenvolvedora Epic Games.

“A atualização v10.20 chega em 27 de agosto. Manutenção começa às 5h no horário de Brasília e 9h no horário de Lisboa”, revelou. Confira os detalhes:

Proteja-se! A atualização v10.20 chega amanhã, 27 de agosto.

Manutenção começa às 5h no horário de Brasília e 9h no horário de Lisboa. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 26, 2019

BATTLE ROYALE

Fortnite + Caos: “Semeie o Caos. Atravesse a fronteira da loucura e confira uma Área de Fenda inspirada em Pandora. Essa colaboração também inclui Desafios temáticos com recompensas grátis, itens cosméticos do Psicopata e do Claptrap, e mais”.

Bolha de Proteção: "Essa bolha não é fácil de estourar. Proteja-se debaixo dessa redoma protetora que é invulnerável a projéteis e explosivos".

MODO CRIATIVO

Conjunto de Construção de Pandora: “Recrie seu cenário favorito de Pandora! O Fortnite terá um bloco temático de Pandora no futuro próximo, por isso não se esqueça de enviar e compartilhar suas criações. Parte da colaboração Fortnite + Caos.”.

Ilha Árida: “Cânion com temática de deserto com cumes altos e rochas irregulares inspirado na área desértica de Pandora no mapa Battle Royale”.

Comunicação: “Novas maneiras de deixar seus jogadores por dentro da ação com a adição do dispositivo Alto-falante e do Dispositivo de Mensagem do HUD”.

Fortnite

Que Haja Luz: “Permita que seus jogadores explorem os cantos mais sombrios do mapa com a Tocha e a Pistola com Lanterna”.

SALVE O MUNDO

Linha de Tarefa Longa Jornada pra Casa: “O passado e o futuro colidem em uma aventura atemporal! Ajude a Ray, o Dennis e o Lars a sobreviver a esses tempos difíceis”.

Picaretas Cosméticas: “Prepare-se para coletar em grande estilo, pois as Picaretas estão chegando com tudo no Vestiário”.

Fortnite

Armadilha Parede Acústica: “Bote as Carcaças para dançar até ficarem distraídas demais para atacar! Faça Carcaças dançarem até cair com a nova armadilha Parede Acústica”.

A nova atualização também apresenta outras melhorias. Segundo a empresa, ela ainda soluciona alguns problemas técnicos no game.

Que se faça o Caos! 🤪 Explore a nova Área de Fenda de Pandora, fique maluco com o Pacotão Psicopata ou crie o seu próprio Caos com as estruturas pré-fabricadas de Pandora.

Ah, também tem desafios novo com recompensas grátis!#FortniteXMayhem

Saiba mais:https://t.co/23gK6Nxa0Q — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 27, 2019

Bugs

Alguns bugs também foram relatados. “Nós estamos investigando um problema de luzes nas Ilhas do Criativo. Tratemos mais informações assim que as tivermos”, explicou.

Também informou: “Nós estamos cientes de que alguns jogadores não possuem acessos às missões Long Road Home no Salve o Mundo. Já estamos investigando as causas e traremos informações em breve”.

Nós estamos cientes de que alguns jogadores não possuem acessobàs missões Long Road Home no Salve o Mundo. Já estamos investigando as causas e traremos informações em breve. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 27, 2019

