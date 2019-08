Aplicativo WhatsApp já começa a aparecer com ‘novo nome’ para alguns usuários

Uma versão beta do app WhatsApp, liberada na semana passada, revela uma nova modificação do app de mensagens.

Com isso, o aplicativo já começa a aparecer com ‘novo nome’ para alguns usuários da popular plataforma.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.90.23: what's new?

Memoji stickers support and 'WhatsApp From Facebook'!https://t.co/wE5HdcqVrm

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 22, 2019