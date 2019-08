5 frutas que vão revigorar a sua pele e podem retardar o surgimento de rugas

Em vez de comprar milhares de cremes para cuidar da pele, acabar com as acnes e rugas, você pode começar melhorando a alimentação. Incluir frutas na dieta é uma das decisões que ajudarão a retardar o envelhecimento e cuidarão melhor da pele.

“A melhor maneira de rejuvenescer a pele é consumir frutas e aplicar uma máscara todos os dias. Invista 10 minutos do seu dia fazendo isso e verá uma diferença em apenas duas semanas”, aconselha o portal Style Carzy.

Limão

São agentes branqueadores naturais. Ricos em vitamina C, o nutriente é um poderoso antioxidante e ajuda a eliminar as toxinas e protege a pele de danos causados pela exposição à luz e da hiperpigmentação .

Papaya

Reprodução/ Pixabay

Contém vitaminas A, C, B, ácido pantatênico, e ácido fólico e minerais como cobre, magnésio e potássio. Também contém enzimas como a papaína e a quimopapaína que ajudam a prevenir o dano causado por radicais livres na pele. Além disso, estas duas enzimas ainda contêm propriedades antifúngicas e antivirais.

Abacate

É rico em gorduras saudáveis, fibra alimentar e vitaminas E, A, C, K, B6, niacina, ácido fólico e ácido pantatênico que previnem contra o dano no DNA.

Laranja

Assim como os limões, elas são ricas em vitamina C; 100g contêm 54mg do antioxidante. Isto significa que as laranjas podem ajudar a prevenir o dano oxidativo, ao DNA e de exposição à luz, além de reduzir a inflamação e ajudar na síntese do colágeno.

Melancia

Reprodução

Esta fruta contém uma grande quantidade de água, vitaminas A, C, B1 e B6, carotenoides, flavonoides e licopeno. Este último ajuda a eliminar os radicais livres de oxigênio e previne o dano à pele. Ela é zero em gorduras e não contém colesterol.

FONTE: NUEVA MUJER