Sexóloga revela que usa fluido vaginal como perfume para atrair pretendentes

Recentemente, a sexóloga Shan Boodram lançou o livro “The Game Of Desire: 5 Surprising Secrets To Dating With Dominance — And Getting What You Want”, cuja tradução se aproxima a "O Jogo do Desejo: 5 Segredos Surpreendentes Para o Encontro Dar Certo – E Conseguir O Que Você Quer".

Após divulgar um dos capítulos do seu livro ao portal Refinery 29, a jovem que também é influencer nas redes sociais, deu o que falar sobre um experimento que coloca em prática há mais de 10 anos: usar o cheiro da sua vagina como perfume para atrair pretendentes.

Com o nome de “Poção do Amor Número Vagina”, Shan aplicou o experimento com cinco mulheres a fim de provar se as substâncias químicas secretadas pela vagina surtiam efeito em pessoas atraídas por mulheres com vulvas.

Na prática, as voluntárias aplicaram o "perfume" no banheiro de um bar lotado, para ver se recebiam mais atenção do que antes.

“Disse-lhes que lavassem as mãos, subissem num banco e passassem o dedo pela abertura vaginal. O objetivo era coletar uma amostra das glândulas de Bartolini, que são do tamanho de uma ervilha, mas desempenham um papel importante na lubrificação vaginal. Pedi-lhes para passar uma boa quantidade de 'umidade' pelo pescoço, na clavícula e nos punhos”, explica no livro.

De forma curiosa, as teorias de Shan não foram confirmadas de maneira precisa, mas ela ficou impressionada que nenhuma das mulheres queria tirar seu "perfume natural" no final da noite.

“No dia seguinte, mandei uma mensagem para Stephanie para ver como ela estava indo depois da noite anterior. Eu realmente queria ajudar todas as mulheres de qualquer maneira possível, mas eu não tinha certeza de quão eficaz qualquer um dos ensinamentos tinha sido em particular. Courtney teve encontros, Maya saiu da sua concha tremendamente, Pricilla estava ficando com um amigo que tinha muita interesse e Deshawn tinha sido uma estrela do rock durante os experimentos – todos eles tiveram momentos de sucesso, exceto Steph. Stephanie era uma daquelas pessoas que lia inúmeros livros de autoajuda sobre grandeza, mas ainda não tinha se aproximado e abraçado a dela”, conta.

A sexóloga conclui que essa técnica faz com que as mulheres ajam de maneira mais determinada e confiante, o que poderia torná-las mais atraentes. Confira a conclusão completa:

“Os fluidos vaginais, especialmente em torno da ovulação, sempre que você quiser sentir um impulso extra de confiança, podem servir como uma poção de amor. Aqui está o porquê: muitas vezes me pedem para confirmar ou negar o mito de que comer uma quantidade excessiva de abacaxi fará com que alguém tenha um melhor sabor durante o sexo oral . Minha resposta é, se você acha que isso faz você ter um gosto melhor, então funciona. Da mesma forma, independentemente das feromonas vaginais realmente tornarem uma pessoa irresistível ou não, o fato de você achar que isso acontece, fará com que você aja de uma maneira mais ousada e confiante. Não há riscos para a saúde dos outros e, a menos que você suspeite que possa ter vaginose bacteriana, não vai fazer você cheirar mal. Eu usei essa técnica inúmeras vezes nos últimos dez anos e tive resultados mistos: às vezes as pessoas estão se reunindo em volta de mim, às vezes eu não noto uma diferença. Então, embora eu não saiba ao certo o quão eficiente é esse experimento, tenho certeza de que, toda vez que o emprego, sinto que sou uma deusa encantada com um delicioso segredo”, terminou.