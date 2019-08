Assim você pode utilizar o recurso de localização em tempo real no WhatsApp

O recurso Localização em Tempo Real do WhatsApp permite que você compartilhe sua localização em tempo real durante um período específico com participantes específicos ou dentro de um grupo.

Você pode controlar se quer compartilhar e o seu tempo de duração. E, se quiser, também pode parar de compartilhar sua localização em tempo real a qualquer momento.

Reprodução

Se o tempo limite se esgotar, ou se o compartilhamento for cancelado, a localização não será mais compartilhada. No entanto, os participantes das conversas individuais ou grupos com quem você compartilhou continuarão a ver a localização original, que aparecerá como uma imagem estática.

Os participantes poderão tocar nessa imagem na conversa individual ou grupo para ver sua localização compartilhada por último.

Esse recurso é criptografado de ponta a ponta, o que significa que ninguém pode ver sua localização em tempo real, exceto as pessoas com quem você a compartilhou. Como compartilhar sua localização em tempo real:

Para compartilhar sua localização em tempo real, é necessário primeiro permitir que o aplicativo tenha acesso à localização do seu aparelho.

Para isso, vá para Configurar > Apps e notificações > Avançado > Permissões de app > Localização > habilite WhatsApp.

Se você abriu recentemente o WhatsApp, também pode ir para a seção Configurar de seu telefone > Apps e notificações > WhatsApp > Permissões. Em seguida, ative a Localização. Para compartilhar sua localização em tempo real:

Abra uma conversa ou grupo.

Toque em Anexar

Localização

Localização em tempo real

Selecione o período de tempo por qual deseja compartilhar sua localização em tempo real. Sua localização em tempo real deixará de ser compartilhada após o período de tempo selecionado.

Toque em Enviar

Lembrando que você pode impedir que o app tenha acesso à sua localização a qualquer momento em Configurar > Apps e notificações > Avançado > Permissões de app > Localização > e desmarque o WhatsApp.

