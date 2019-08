Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do na última semana de agosto

A última semana de agosto chegou, mas ainda pode surpreender todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Áries

Começa um novo estágio em sua vida. Seu signo poderia ser feliz, mas gosta de se sabotar; é preciso entender que, ao jogar na cara as falhas do seu parceiro ou amigos, você não conseguirá que eles mudem para melhor, evite o perfeccionismo.

Você assina um novo contrato e será de uma categoria melhor. Economize para o seu futuro. Você processa sua carteira de motorista ou seu passaporte, lembre-se de que é muito importante ter tudo em ordem para quando for necessário. Você terá sorte em 27 de agosto com os números 21 e 40.

Vista-se com cores fortes para que sua energia positiva continue a crescer. Seu parceiro o convida para sair de férias em setembro. Cuide bem dos seus cartões de crédito para que eles não sejam clonados ou roubados.

Touro

Semana para se reinventar. Considere que seu signo passa por momentos difíceis na vida, mas às vezes fica mais forte. Você decide tirar do seu lado pessoas que não o fazem bem.

No trabalho, haverá reuniões e mudanças inesperadas de trabalho, mas você será o melhor. Cuidados em questões de saúde, especialmente com úlceras ou gastrite.

Em questões de relacionamentos, você permanecerá estável, mas lembre-se de que seu romance pode ser marcado pelos altos e baixos, por isso tente não levar as coisas muito a sério. Os solteiros terão amores apaixonados e fugazes.

Você terá sorte com os números 05 e 43 em 29 de agosto. Vista-se com cores vivas e tente não emprestar dinheiro sem ter certeza. Durma mais e deixe as redes sociais, lembre-se que é melhor viver a vida real.

Gêmeos

Você vai sentir falta de alguém que não está mais com você, lembre-se que seu signo é muito dramático e se pune com problemas e lembranças de amor. Tenha certeza de que nesta vida você será feliz e fale com esse amor para ficar em paz de uma vez por todas.

Semana de mudanças no trabalho ou de iniciar seu próprio negócio para ajudá-lo a progredir. Evite ser vítima de maus hábitos e má companhia; seu signo pode deixar se influenciar demais pelos outros.

Você receberá dinheiro que não esperava. Os solteiros terão um encontro com um amor do signo de Fogo que os fará se sentir muito apaixonados. Serão dias dominados pela libido e paixão. Você terá sorte com os números 00 e 06 em 28 de agosto. Vista-se em cores claras para atrair a fortuna.

Câncer

Você terá uma semana com energia muito boa para progredir, lembre-se de que está em um bom momento para crescer no trabalho e economicamente. Em questões de casal você terá alguns problemas devido a mal-entendidos, tente não fazer drama e resolver tudo em seu momento.

Você processa ações para vender uma propriedade. Você decide estudar novamente ou fazer um curso. Você terá alguns problemas com um amigo por causa de fofocas.

Os solteiros podem encontrar o amor em um signo de Ar que vai querer algo mais sério. Não tente ganhar dinheiro por meio de empréstimos ou investimentos arriscados. Você terá sorte com os números 05 e 23.

Leão

Você assina um novo contrato. Lembre-se sempre de se aconselhar antes de decidir qualquer procedimento legal para não ter mais tarde.

Resolva um problema com seu parceiro ou decida não ser tão intenso em seu relacionamento amoroso. Apesar de fofo, você é muito ciumento e precisa ser menos dramático.

Você recebe dinheiro pendente. Você muda seu visual para se sentir mais jovem. A semana não está favorável para cirurgias ou procedimentos estéticos mais invasivos.

Um animal de estimação pode chegar a sua vida. Os solteiros terão dias de encontros com amores do passado, mas não haverá nada formal, apenas ligações de passageiros.

Virgem

Esta é a sua melhor época do ano porque você entra em um estágio de crescimento espiritual que o ajudará a renovar todas as energias. Não esqueça que alguns sentimentos intensos dominam você, então tente controlá-los para poder fazer tudo o que deseja.

Se você é comprometido, uma gravidez pode chegar na vida do casal. Você faz pagamentos e deve tentar economizar pensando no futuro. Você receberá uma boa notícia com relação a problemas legais.

Seu signo sempre desperta ciúmes ou inveja das outras pessoas, por isso se fortaleça espiritualmente e tente emanar energias e pensamentos positivos para atrair melhores vibrações.

Se você é solteiro, alguém do signo de Touro ou Peixes será muito compatível com você. No trabalho, haverá algumas mudanças e você poderá mostrar seus talentos. Seus números da sorte são 01, 23 e 87.

Libra

Uma notícia vai fazer você feliz no local de trabalho. Os próximos meses serão importantes para você. Tente não comprar o que você não precisa e comece a economizar para adquirir futuramente o que deseja.

A família viaja junta ou o visita. Você é o mais sociável do zodíaco e é por isso que sempre pensa em reuniões familiares, mas precisa ter um equilíbrio quando o assunto é estresse e tensão com os planejamentos para evitar problemas.

Cirurgias saem conforme o esperado. Se você é solteiro, terá aventuras com pessoas do signo de Áries ou Aquário. Não discuta com seus colegas de trabalho, apenas tente dar sua opinião sem ultimatos para evitar energias negativas.

Seus números são 08, 14 e 23. Você muda aspectos da sua saúde, mas lembre-se de que deve continuar com uma boa alimentação e hábitos mais saudáveis.

Escorpião

Semana de entender que o acontece com você em assuntos pessoais e aprender a valorizar o que possui; tente entender que todo problema sempre terá uma solução e não é necessário guardar rancor.

No trabalho, não caia em provocações e fique de fora das discussões. No amor você é intenso e quer controlar tudo, mas o relacionamento só evolui com confiança e a comunicação, então fale sobre as dúvidas e mantenha um relacionamento estável.

Serão dias de reuniões de trabalho para mudanças de estratégia. Um amigo de Áries ou Gêmeos vai procurar para convidá-lo para um negócio. Cuide das doenças ou sintomas que sentir. Você recebe dinheiro extra com os números 16, 24 e 90.

Tente economizar para fazer pagamentos pendentes. Os escorpianos solteiros encontrarão um novo amor que será intenso e apaixonado.

Sagitário

Serão dias de muitas propostas. Você está em um estágio de crescimento econômico e deve seguir sua intuição. Alcance o sucesso no que você definiu e para não se encher de más energias tente ser discreto.

Novas pessoas podem alterar a estratégia no trabalho, mas graças ao seu bom desempenho, você pode assumir a liderança. Você receberá um convite para ir a uma viagem com seu parceiro e amigos; lembre-se que quanto mais você convive com o seu parceiro, mais o relacionamento estreita laços importantes.

Não pare de se exercitar e mantenha uma alimentação saudável para ter ainda mais energia. Conquistador como sempre, o amor reinará em sua vida e signos de Capricórnio, Peixes e Libra possuem uma grande compatibilidade. Seus números da sorte são 00, 19 e 31.

Capricórnio

Você deve tomar decisões importantes no aspecto pessoal. Seu signo passa por um estágio de renascimento e mudanças radicais. Serão muitos dias de trabalho. Você ganha dinheiro extra que irá ajudá-lo a pagar dívidas passadas ou atuais.

Cuide de problemas de saúde ou vá ao seu médico. Nesta terça-feira você terá sorte com os números 09, 21 e 33; tente combiná-los com o seu dia de nascimento.

No amor você vai continuar com o seu parceiro, mas tente deixar o ciúme para trás e ter um relacionamento estável. Você é convidado para um show. Você faz um curso que irá beneficiá-lo no futuro. Se você é solteiro, um amor do signo de Touro ou Libra irá procurá-lo.

Aquário

Alguns problemas em seu trabalho surgiram, mas tente manter tudo em ordem e não se deixe levar pela sua personalidade forte; lembre-se que aquele que fica com raiva sempre sai perdendo. Você faz um curso que o ajudará a crescer profissionalmente.

Lembre-se que o amor não é comprado, por isso não tente ser amado pelo que você tem, mas sim pelo seu jeito de ser. Você receberá um convite para um evento ou shows.

Uma pessoa da sua família se casará ou ficará noiva e isso o deixará feliz. Se você é solteiro, um amor do signo do Escorpião ou Libra virá. Tente cuidar de problemas estomacais e tente não comer mal. Você recebe dinheiro extra. Seus números da sorte são 08, 17 e 21.

Peixes

Semana de estar com muita sorte no trabalho. Talvez você finalmente consiga aquela posição que estava procurando. Lembre-se de que é muito importante não contar seus planos ou sucessos porque a inveja o rodeia e isso retarda mudanças positivas na vida.

Você terá de sorte na quarta-feira com os números 02, 11, 87, tentando combiná-los com seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

Não se deixe abater pelos problemas do seu parceiro, lembre-se de que sempre há altos e baixos. Você alcança seu diploma ou faz a tese com sucesso.

Seus pensamentos fazem você sentir muita falta de um amor de Áries ou Capricórnio que se distanciou. Lembre-se de que é necessário fechar círculos e esclarecer assuntos com pessoas que foram importantes. Um documento esperado finalmente é finalizado.