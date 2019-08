Os casais do zodíaco que podem dar muito errado

Relacionamentos podem ser bem complicados quando as pessoas envolvidas têm objetivos e formas muito diferentes de olhar a vida.

Pensando por esse lado, existem três casais do zodíaco que podem dar muito errado quando o assunto é relacionamento.

Confira se você está na lista:

Leão e Câncer

Apesar da química natural, o relacionamento deles não funciona porque nenhum cederá às necessidades do outro. Ambos querem ter a atenção e criar uma conexão profunda, mas o leonino pode ser muito direto com seus comentários e desnecessariamente crítico.

Os cancerianos levam tudo a sério, mesmo que não expressem o quanto estão sofrendo. Com o tempo, eles desenvolvem a agressão como mecanismo de defesa e a relação começa a explodir a partir daí.

Capricórnio e Aquário

Ambos são os dois dos signos mais impulsivos e determinados do zodíaco. O que eles não têm em comum é como abordam sua ambição e é isso que torna essa relação complicada.

O capricorniano anseia certeza e clareza, enquanto o aquariano pode confiar mais nas aparências, o que significa que o relacionamento existe em grande parte porque eles acham que isso os faz parecer bons de alguma forma.

As pessoas de Aquário podem se tornar dominantes enquanto o capricorniano se desespera com essa atitude, porque gosta de ser independente.

Virgem e Gêmeos

Os virginianos são práticos e os geminianos são sonhadores. Esse relacionamento não funciona porque é apenas um fluxo interminável de sentimentos confusos, além das expectativas que são muito altas.

Embora sejam sonhadores, os virginianos sempre alcançam uma abordagem mais realista e prática do que se propõem a fazer. Os geminianos são mais do tipo sonhar alto e depois não se preocupar com o "como alcançar", assumindo que tudo vai se resolver sozinho de alguma forma.