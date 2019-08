A Companhia Azul começa a operar nesta semana na Ponte Aérea: Congonhas – Santos Dumont. A nova rota diária inicia em 29 de agosto.

De acordo com comunicado da empresa aérea, serão 16 voos diários no novo trecho. Atualmente, apenas Latam e Gol estão na rota.

Reforma do terminal

A pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio, será fechada até o dia 21 de setembro para reforma, o que vai levar a maioria dos voos que operam ali ao Aeroporto Tom Jobim, o Galeão. Nesse período, somente a pista auxiliar vai estar aberta.

A Azul fará a ponte aérea a partir do dia 29 e, como tem aviões menores, vai operar no Santos Dumont no período da reforma.

LEIA TAMBÉM: