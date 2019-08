Astronauta da NASA registra novas fotos impressionantes da Terra desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou novas fotos impressionantes da Terra desde o espaço.

As imagens, feitas desde a Estação Espacial Internacional (EEI), foram compartilhadas recentemente no Twitter.

Weekend surf watch on Puerto Rico and the breaks around Rincón. From the @Space_Station , remembering some great past sessions at Maria's. #SwellFromSpace pic.twitter.com/z8G8MfhyMm

A americana Christina H Koch, integrante da Expedição 60 na EEI, foi responsável pelo novos registros.

Night lights from the @Space_Station. Aurora glow over Antarctica, moonshine on the solar arrays, sunrise starting in the East, outside lighting on Dragon and Soyuz, and in the window, a random reflection of the little night light we keep on inside. pic.twitter.com/MiXO4EM9jU

— Christina H Koch (@Astro_Christina) August 14, 2019