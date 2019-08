5 formas aprovadas por especialistas de perder gordura abdominal se você tem metabolismo lento

Quando falamos sobre metabolismo, estamos na verdade falando da taxa basal metabólica, ou seja, o ritmo em que seu copo transforma comida em energia.

Existem fatores que não podemos controlar nesta equação, como idade e genética. No entanto, massa muscular e composição corporal influenciam no ritmo metabólico, explica a Dra. Elizabeth Lowden, endocrinologista no Centro de Medicina Metabólica e Cirurgia para Perda de Peso de NorthWestern.

Logo, podemos turbinar o metabolismo perdendo peso e aumentando a massa muscular, o que pode ser complexo para muitos e frustrante ao mesmo tempo, afirma a Dra. Holly Lofton, Diretora do Programa de Manutenção do Peso da Universidade de Nova York.

Reprodução/ Pixabay

Para enfrentar este desafio duplo e aumentar o ritmo do metabolismo, as duas especialistas deram dicas ao sítio estrangeiro PopSugar. Confira como proceder:

Ingira menos calorias

Aqui é importante é manter-se em déficit calórico, ou seja, consumir menos do que você queima diariamente. Em entrevista ao sítio estrangeiro PopSugar, a Dra. Lofton diz que “perder peso sempre é uma relação de balanço de energia”, cortar 250 calorias por dia já é um bom começo.

Com o tempo, dois efeitos positivos serão notados: o primeiro é que o corpo passa a consumir as reservas de gordura. Com isso, o índicie de gordura corporal cai e o metabolismo vai acelerando aos poucos.

Aumente a carga de exercícios: foque no cardio

Reprodução/ Pixabay

A melhor forma de turbinar o metabolismo é criando massa muscular. Mas se o objetivo é perder gordura abdominal, uma atenção especial deve ser dada ao exercício aeróbico.

Segundo a Dra. Lofton, ambos são essenciais para a saúde, e aumentar a intensidade deles gradativamente é fundamental para emagrecer e acelerar o metabolismo. A especialista aconselha que as sessões sejam intensas.

De acordo com ela qualquer mudança pode ajudar, pegar escada em vez de elevador, caminhar para o trabalho, mas, o que faz a diferença mesmo, é quando a intensidade torna difícil manter uma conversa.

A Dra. Lowden ressalta que esse tipo de exercício é comprovadamente o melhor para perder gordura visceral, aquela que está entre órgãos e é a mais difícil de se livrar e apresenta mais perigos ao organismo.

Crie massa muscular

Por mais que o exercício aeróbico seja o mais eficiente para queimar gorduras, o fortalecimento muscular é essencial para melhorar a efetividade dos exercícios. Músculos mais treinados utilizam mais energia e são mais eficientes.

Para acelerar o metabolismo esse é o exercício mais eficiente, pois segundo a Dra. Lowden “altos níveis de massa muscular aumentam o gasto calórico em repouso assim como durante as atividades físicas”.

Proteínas magras e gorduras saudáveis fazem a diferença

Reprodução/ Pixabay

Gorduras e proteínas são essenciais em uma dieta para emagrecer. Sim! Gorduras. Se você tem metabolismo lento, ou está acima do peso pode ser porque ingere as gorduras que não são boas para o organismo.

Fazer a troca para alimentos que sejam mais saudáveis e proporcionem gorduras e proteínas de boa qualidade já é uma mudança qualitativa enorme, explicam as especialistas. Não sabe o que comer? Confira a lista:

Proteínas ideais

Feijões e leguminosas

Peixe

Frango sem a pele

Tofu

Carne vermelha 90% magra ou mais

Gorduras ideais

Nozes, castanhas e oleaginosas

Abacate

Azeite de oliva

Peixes gordurosos: salmão, truta, sardinha e atum

Faça mudanças de longo prazo e seja consistente

Ter índices metabólicos lentos pode ser frustrante e é normal dependendo do estilo de vida e fatores genéticos. O que elas aconselham é fazer as mudanças e mantê-las, pois o processo é lento e leva alguns meses.