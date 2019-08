5 alimentos ideais para melhorar ou manter uma boa digestão

Fibras e alguns nutrientes são responsáveis por nutrir a flora intestinal: confira o que melhora o funcionamento do sistema digestivo, e como usar o que você come para evitar problemas intestinais.

Verduras verde-escuras

Espinafra, couve enrugada ou lisa, rúcula, agrião são todos ideais para manter um boa saúde digestiva. De acordo com o Johns Hopkins Medicine elas possuem um tipo especial de açúcar que impulsiona o crescimento da flora intestinal.

Banana

Outra fruta recomendada pelo Johns Hopkins é banana. Ela contém alto conteúdo de fibra e inulina, esta ultima estimula o crescimento de bactérias boas no intestino.

Abacate

Reprodução/ Pixabay

É baixa em açúcares, fornece grande quantidade de gorduras boas e, claro, fibras. Ela ainda tem ótima quantidade de potássio, o que é considerado ótimo para a função digestória.

Iogurte

Existe uma centena de tipo s de iogurte, alguns com mais gorduras, sódio e menos microrganismos. O NHS (o SUS do Reino Unido) aconselha a comer as versões mais frescas que contém mais bactérias essenciais para manutenção de uma flora intestinal saudável.

Fibras

É o nutriente quintessencial para melhorar a digestão. Grosso modo, existe dois tipos de fibras, as solúveis e insolúveis, e, como você já deve ter observado, boa parte da lista as leva em consideração. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os seres humanos necessitam cerca de 30 gramas por dia.