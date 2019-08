Itália lançará uma pizza de escargot

A pequena cidade de Piana di Monte Verna, na Itália, sediará em setembro uma convenção internacional de helicicultura, onde será lançada uma pizza de escargot.

O evento, que é destinado para criadores de caracóis, será realizado no dia 21 de setembro. Tradicionalmente, a convenção é feita em Cherasco, na região de Piemonte, mas esta edição será na Campânia.

A ideia da pizza de caracol, que é certificada pela marca Filiera Lumache Italiane, partiu da Confederação Italiana de Helicicultores.

"A carne dos caracóis [da espécie] Helix aspersa é facilmente adaptável, contribui para tornar o prato muito digerível, graças à porcentagem mínima de lípidos e, ao mesmo tempo, assegura um fornecimento adequado de proteínas", afirmou a associação dos criadores dos moluscos.

A pizza deve ter entre 30 e 35 gramas da carne do molusco, cerca de oito caracóis com casca. A associação também destacou que o custo do principal ingrediente é "semelhante" a outros tradicionais ingredientes como presunto, queijo ou mexilhões.