Os signos do zodíaco que estão sempre pensando em sexo

Todo mundo pensa em sexo e isso é algo muito normal. Ainda assim, algumas pessoas fantasiam muito mais do que outras e a culpa pode ser do seu signo.

Confira os quatro signos do zodíaco que estão sempre pensando em sexo:

Capricórnio

Por trás da cara de sério, o capricorniano esconde uma imaginação fértil, onde tudo pode acontecer. Por isso, ao contrário do que muitos acreditam, eles são pessoas bastante sexuais e sedutoras.

Áries

O ariano é um signo do elemento fogo, o que faz com que ele seja movido pelo desejo e se sinta excitado com facilidade. São pessoas que guardam diversas fantasias sexuais e pensam muito no assunto.

Reprodução / Eligible Magazine

Touro

O sexo é importante na vida do taurino que, além de fantasiar bastante, adora quando as conversas terminam em segundas intenções. Seus pensamentos geralmente misturam sexo e romance.

Escorpião

O escorpiano nem esconde o quanto gosta de pensar e falar sobre o assunto. Este signo é um dos amantes mais apaixonados do zodíaco e costuma sempre realizar aquilo que pensa, afinal, ele adora provar coisas novas.