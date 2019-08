Estes são os próximos três recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em novos recursos. Pelo menos três novidades devem ser liberadas em breve para os usuários. Confira:

Álbuns agrupados

A plataforma desenvolve um recurso de álbuns agrupados para a versão Web. A função é de aglomerar mais itens (fotos e vídeos) em uma única bolha, a fim de economizar espaço na tela de bate-papo.

A novidade funcionará exatamente como em nossos telefones: quando mais itens são compartilhados em um bate-papo, eles serão agrupados.

Stickers

Os stickers (adesivos) para a versão Web também receberão uma novidade. O recurso é uma extensão dos “álbuns agrupados".

Quando você enviar adesivos e atualizar a interface do bate-papo, o recurso agrupará dois itens em uma linha.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre quando o será liberado para todos. No entanto, a atualização deve ocorrer em breve.

Internet

Segundo o site especializado WaBetaInfo, o aplicativo também funcionará sem conexão com a internet (o popular 3G ou4G). Você também poderá usar sua conta do app em muitos dispositivos.

“A atualização do app consiste em um sistema multiplataforma que os usuários aproveitem para usar o aplicativo (em um computador), mesmo se o telefone estiver desconectado”.

It's no longer a rumor, it's confirmed.

You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices! ✅

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included 😊 https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2019