NASA prepara fase final de missão para explorar lua gelada de Júpiter

Um mundo oceânico gelado em nosso sistema solar que poderia nos dizer mais sobre o potencial de vida em outros mundos está entrando em foco com a confirmação da próxima fase da missão Europa Clipper da NASA.

A decisão permite que a missão avance para a conclusão do projeto final, seguido pela construção e teste de toda a nave espacial e carga útil da ciência.

A missão conduzirá uma exploração profunda da lua de Júpiter, Europa, e investigará se ela poderia abrigar condições adequadas à vida, aprimorando os conhecimentos sobre astrobiologia.

Para desenvolver esta missão da forma mais econômica, a instituição tem como meta ter a espaçonave Europa Clipper completa e pronta para ser lançada em 2023.

O Laboratório de Propulsão a Jato da agência lidera o desenvolvimento da missão em parceria com o Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins.

One step closer to Europa! Our upcoming mission to Jupiter’s intriguing ocean moon is ready to move into the next phase. Coming up is the final design, followed by construction and testing of our spacecraft and science payload. Details: https://t.co/EH6jfP06Pv pic.twitter.com/8Y2WAmAckP

— NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) August 19, 2019