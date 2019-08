Os signos do zodíaco que podem ser correspondidos no amor

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a serem correspondidos no amor. Confira quais são:

Gêmeos

Durante este fim de semana, alguém que você já está ou ficará interessado tem grandes possibilidades de correspondê-lo. A vontade de agir e flertar mais abertamente ajudará a alcançar seus objetivos ou atrair novas conexões, além de apimentar relacionamentos já consolidados. Aproveite o início desta energia que irá perdurar durante toda a próxima semana.

Leão

Se você deixar o trabalho de lado, poderá aproveitar a energia comunicativa e ousada que atinge seu signo do zodíaco para tomar atitudes em sua vida amorosa. É um bom momento para iniciar novas conexões – sempre com calma – pois você finalmente está se despedindo do antigo e abrindo espaço para o novo. Transmita essa energia renovada e ela pode atrair a atenção de pessoas muito interessantes.

Virgem

Com a entrada de Sol e Vênus em Virgem, seu signo ganha um brilho especial e deve chamar a atenção mais do que o normal – portanto, não será uma tarefa difícil ser correspondido. Apesar de tudo isso, esta também é uma fase de reflexão e exigências, que pode impactá-lo com perguntas sobre o que você realmente deseja. Evite ser mandão e canalize sua energia para a perseverança.