Observatório espacial capta impressionante registro do planeta Júpiter

Um impressionante registro do planeta Júpiter foi captado pelo observatório espacial ‘Atacama Large Millimeter Array’. Conhecido como ALMA, o centro de pesquisa fica localizado no Chile, na região estratégica de San Pedro de Atacama.

Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Ele tem um raio de quase 70 mil km.

É possível ver no registro espetacular nuvens rodopiantes, cinturas coloridas de gás afundando e tempestades gigantes. “O ALMA nos permitiu fazer um mapa tridimensional da distribuição de gás de amônia abaixo das nuvens. E pela primeira vez, fomos capazes de estudar a atmosfera abaixo das camadas de nuvens de amônia após uma erupção energética em Júpiter ”, disse Imke de Pater, da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

A atmosfera do gigante de gás Júpiter é composta principalmente de hidrogênio e hélio, juntamente com gases residuais de metano, amônia, sulfeto de hidrogênio e água. A camada de nuvens mais alta é composta de gelo de amônia. Abaixo disso, há uma camada de partículas sólidas de hidrossulfeto de amônio e, ainda mais profundamente, a cerca de 80 quilômetros abaixo da cobertura superior da nuvem, é provável que haja uma camada de nuvem de água líquida. Variações nas nuvens superiores formam os distintivos cinturões marrons e zonas brancas vistas da Terra.

Muitas das tempestades em Júpiter ocorrem dentro desses cinturões. Eles podem ser comparados a tempestades na Terra e são frequentemente associados a eventos de raios. As tempestades se revelam em luz visível como pequenas nuvens brilhantes, chamadas de plumas.

Estas erupções de pluma podem causar uma grande perturbação do cinturão, que pode ser visível por meses ou anos. O material foi compartilhado nesta semana pelo National Radio Astronomy Observatory (NRAO). Confira o registro espetacular:

Swirling clouds, colorful belts of sinking gas and giant storms — this is Jupiter through #ALMA's eyes.

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), I. de Pater et al.; NRAO/AUI NSF, S. Dagnellohttps://t.co/oxP6olF3At pic.twitter.com/yGHIfz1csx

— NRAO (@TheNRAO) August 22, 2019