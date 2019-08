Nova versão do VLC Media Player inclui patch para 13 vulnerabilidades

Uma nova versão do VLC Media Player liberada nesta semana inclui um patch para corrigir 13 vulnerabilidades no programa.

Mesmo expressando sua discordância sobre o assunto, garantindo que o software não era vulnerável, a VideoLAN anunciou o lançamento da versão 3.0.8.

Nesta nova atualização, a empresa anuncia que, além de várias melhorias relacionadas às funcionalidades do programa, também foram solucionadas 13 vulnerabilidades de segurança, de acordo com a ESET.

VLC release 3.0.8 is out:

it is a minor release fixing small regressions, notably for VTT subtitles, and 13 security issues…https://t.co/k9nXnm8H59

— VideoLAN (@videolan) August 19, 2019