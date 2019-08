Nova versão beta do WhatsApp revela próximas alterações do aplicativo de mensagens

Uma nova versão beta do app WhatsApp, liberada nesta quinta-feira, revela duas próximas alterações do aplicativo de mensagens.

Com o update, a versão foi elevada para 2.19.90.23, de acordo com o site especializado WABetaInfo. Confira as novidades:

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.90.23: what's new?

Memoji stickers support and 'WhatsApp From Facebook'!https://t.co/wE5HdcqVrm — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 22, 2019

O aplicativo finalmente adicionou o suporte para adesivos Memoji. A mudança é uma boa notícia para os usuários que possuem um iPhone X, XR e XS.

Ainda segundo o site, na versão beta para o sistema da Apple, também já consta o novo nome do aplicativo: “WhatsApp from Facebook”.

Todos os recursos e alterações estarão disponíveis na próxima versão app. A atualização deve ser liberada em breve para todos.

