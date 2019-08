Tecnologia: Novo notebook Samsung Style S51 Pen já está disponível no mercado brasileiro

O novo notebook Samsung Style S51 Pen, lançado no Brasil em julho deste ano, já está disponível no mercado nacional. Segundo a marca, o equipamento tem preço sugerido de R$ 8.499.

O equipamento tem como principal diferencial a exclusiva caneta S Pen, que, com ponta de 0.7 mm e mais de 4 mil níveis de sensibilidade à pressão, permite fazer desenhos, pinturas e demais trabalhos artísticos com um toque mais preciso.

Ele tem utilização em quatro modos: tenda, apresentação, tablet e o tradicional notebook. Com apenas 995g, é o conversível de 13.3 polegadas mais leve do mercado. O equipamento ainda tem alto desempenho com processador Intel Core i7, 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB.

Vem com tela Full HD e também chega com uma função que facilita a transformação de anotações manuscritas em texto digitado.

Para assegurar a resistência, a Samsung optou pelo “Metal 12”, uma liga de magnésio que passa por um tratamento eletroquímico que o deixa mais resistente.

O novo notebook equipamento ainda conta com câmera 3D para reconhecimento facial, leitor de digital e pasta de privacidade.

