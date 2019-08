Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 25 de agosto

O penúltimo fim de semana de agosto chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

Boa sorte nesta sexta-feira para questões econômicas. Aqueles que têm um parceiro irão formalizar o relacionamento, pois você está em uma fase da vida em que já pensa mais no futuro. Os solteiros terão um fim de semana de muitas conquistas amorosas e sorte com os signos de Virgem e Capricórnio.

Não discuta detalhes de sua vida privada para não gerar fofoca. Você terá sorte com os números 02, 11 e 78. Use as cores vermelho e laranja. Não se desespere se seus planos não saíram como esperado, mantenha a calma e tudo vai chegar no devido tempo.

Aproveite seus fins de semana para fazer algo que gosta ou o ajude a subir na vida. Passe mais tempo com a sua família e tenha cuidado com amizades que não são boas como parecem.

Touro

Você participará de reuniões de última hora para mudanças importantes de trabalho e pode estar muito atarefado, então mostre todo o seu potencial para receber a recompensa que merece.

Pare de pensar em um amor que não está mais com você, feche o círculo e saia para conhecer mais pessoas. É importante que você estabeleça um plano para economizar e que não sofra mais por dinheiro.

Em 24 de agosto mentalize tudo que você precisa para que seja alcançado em breve. Um amigo está o procurando para convidá-lo para um casamento.

Você decide vender ou adquirir um bem. Cirurgias terão sucesso. Você terá um golpe de sorte neste domingo com os números 19 e 32. Não prometa o que você não pode cumprir.

Gêmeos

É hora de analisar uma mudança de atitude. Lembre-se de que você não pode passar a vida toda pensando no que poderia ter feito ou acontecido. Você deve concentrar todas as suas energias para que seus projetos sejam bem sucedidos.

Você terá algumas discussões com seu parceiro que podem ser por dinheiro; Tente não gastar tanta energia em sua vida amorosa. Dê um passeio e medite para recuperar sua tranquilidade emocional.

Cuidado com fofocas entre amigos; tente não falar sobre tudo e seja mais discreto. Nesta sexta-feira você terá uma renovação de energia. Seus números da sorte são 03 e 28.

Durante esse fim de semana você irá a festas ou reuniões, mas tente não exagerar com álcool; tenha controle para que ele não ter ressaca moral depois. Você está indo a uma viagem.

Câncer

Muitos movimentos surgem em seu trabalho; tente alcançar a estabilidade econômica. Aproveite este fim de semana e tenha tempo para si, mas também prefira estar com seu parceiro para o relacionamento não esfriar.

Você ganha dinheiro extra por uma dívida do passado. Em 25 de agosto você terá sorte com os números 03 e 71. Use mais branco para atrair boas energias. Cuide do estômago ou dores intestinais e não deixe a alimentação saudável de lado.

Continue seus estudos nos finais de semana; lembre-se de que a chave para o sucesso é a perseverança. Você saberá sobre um divórcio em sua família e terá que dar muito apoio.

Leão

Um velho amor de signo de Áries ou Capricórnio irá procurar você para voltar ao relacionamento, mas você deve pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão. Pare de ansiar coisas que você não tem e dedique-se a aproveitar sua vida e ser feliz.

Você recebe um convite para o sábado. Você encontrará um amigo que se oferecerá para participar de um negócio.

A oportunidade de ajudar alguém que está passando por um momento ruim irá aparecer; lembre-se de que essas boas ações fazem com que sua energia espiritual cresça mais. Alguns começam a pensar em ter uma vida mais mais estável.

Você terá sorte no dia 24 de agosto com os números 70 e 99. Vista-se com roupas claras para atrair abundância. Alguns pensarão em adquirir uma casa, apartamento, um computador ou um celular.

Virgem

Você estará um pouco cansado neste fim de semana por causa de alguns problemas no trabalho, então analise sua situação muito bem e pense em mudanças.

Você saberá sobre um problema familiar e dará muito apoio emocional ou econômico. Documentos podem ser organizados. Um amor do passado irá procurá-lo, mas será algo fugaz, então evite ficar muito animado.

Ignore o que dizem sobre você pelas costas. Em 25 de agosto, você terá uma proposta para iniciar um negócio. Sua sorte está em alta e seus números são 02 e 17.

Você verá a felicidade com seus amigos e seu parceiro. Tente se controlar com comidas que não são saudáveis, pois o estômago será o seu ponto fraco.

Libra

Você terá muitas alegrias e boas novas, continue tirando proveito desta onda de energia positiva que está passando. Você começa a se sentir apaixonado, lembre-se de que não se deve forçar nada e que os sentimentos dessas pessoas especiais surgirão na hora certa.

Você terá sorte no domingo com os números 05, 21 e 34. Continue com a dieta e exercícios e evite passar por qualquer tratamento estético mais invasivo.

Em 25 de agosto você terá um encontro ou uma surpresa muito importante. Antes de tomar decisões, lembre-se de que o conforto e o tempo que você terá para si mesmo o ajudam a ser mais feliz.

Você compra para o mês de dezembro. Librianos e librianas podem lidar com uma gravidez inesperada.

Escorpião

Fim de semana de convivência com pessoas queridas, tente aproveitar ao máximo esses momentos, porque às vezes você não tem chance de vê-los.

Administre melhor o seu tempo para relaxar nos fins de semana e dar um passeio para renovar energia. Tenha muito cuidado com as perdas e roubos na rua.

Você pensa em começar seu próprio negócio para ter mais estabilidade econômica, apenas lembre-se de que você não deve se desesperar e deixar o tempo colocar as coisas em seu lugar.

Um novo amor dos signos de Áries ou Gêmeos irá procurá-lo para um relacionamento estável e muito apaixonado. Você muda seu veículo.

Este 24 de agosto saía para desfrutar da natureza, isso irá ajudá-lo a melhorar as energias. Seus números da sorte são 04, 29 e 33.

Sagitário

Sextas-feira de energias complicadas em seu trabalho. Seja cauteloso e tente não entrar em problemas que não sejam seus ou fofocas.

Você se sentirá nostálgico por um amor antigo que não está mais com você, tente deixar isso para trás e continue com sua vida para que possa ser feliz.

Você terá algum desconforto pulmonar, por isso evite fumar e cuidar da saúde. Este 24 de agosto será um dia muito espiritual para o seu signo, por isso tenha pensamentos positivos.

Visite seus pais neste final de semana. Você decide pintar sua casa ou fazer algumas reformas para que a energia flua melhor.

Os sagitarianos que procuram um parceiro neste fim de semana terão a oportunidade de conhecer pessoas compatíveis de Câncer ou Virgem. Seus números da sorte são 06, 38 e 44.

Capricórnio

Você vai desfrutar de boa sorte no local de trabalho e pode receber uma proposta atraente para mudar para outra empresa. Não guarde rancor contra um ex que te machucou, lembre-se de que você deve estar em paz e avançar em sua vida amorosa.

Concentre-se em seus trabalhos para que tudo funcione bem; Se você se acelerar e descuidar, provavelmente terá erros. Tenha cuidado com problemas de infecção. Você se lembra de um membro da família que faleceu.

Você terá sorte com os números 08, 13 e 42. Você compra algo para si. Tempo de conhecer pessoas muito importantes que expandirão seus horizontes profissionais. Alguém do signo de Áries se afasta de sua vida. Um membro da família pode adoecer e necessitará seu apoio emocional.

Aquário

Fim de semana de boa energia em sua vida amorosa, então aproveite para estar mais perto do seu parceiro. Se você é solteiro, é o momento ideal para conhecer pessoas compatíveis. Não empreste seus cartões, lembre-se de ser mais cuidadoso com o dinheiro.

Cuidado com para quem você conta seus problemas, lembre-se de que existem pessoas que podem se alegrar com suas desgraças e entregar más energias. Você decide mudar seu visual e pode sair para comprar roupas; doe tudo que você não usa mais.

Um amigo do signo Escorpião ou Áries se apaixona por você e é preciso esclarecer a situação; não brinque com os sentimentos dos outros.

Os aquarianos comprometidos podem ter uma gravidez surpresa. Você terá sorte com os números 02 e 15, especialmente domingo. Cuidado com problemas renais ou hepáticos; consulte o seu médico.

Peixes

Você será muito positivo e terá toda a energia para seguir em frente. Seu signo sempre lutará para ser o melhor em tudo, especialmente no trabalho, então tente fazer um curso nos fins de semana para se especializar mais em sua carreira.

Seja cauteloso com seus sentimentos e não se apague demais em pessoas que você acabou de conhecer; dê tempo ao tempo e aproveite. Preste atenção ao conselho que seus pais lhe deram, lembre-se de que eles sempre desejam o melhor para você.

Evite emprestar dinheiro. Seus números da sorte são 25 e 88. Vista roupas coloridas ou verde e azul para atrair abundância. Não dê mais desculpas quando você não quiser fazer algo, é melhor ser honesto. Lembre-se de que a base de todo bom relacionamento é a confiança.