Circuito na Zona Norte de SP incentiva participantes a coletarem lixo pelas ruas

A Zona Norte de São Paulo vai sediar, no dia 25, o primeiro Circuito Recicla – novo conceito que mistura a corrida com a coleta voluntária de resíduos. Das 8h às 11h30, os atletas e aspirantes serão incentivados a coletar lixo e resíduos urbanos durante o trajeto.

O conceito da ação é inspirado na atividade esportiva Plogging, desenvolvida pelo ambientalista sueco Erik Ahlström. A prática tem como objetivo a conscientização a respeito da poluição causada pelo uso indiscriminado e destinação indevida do plástico e de outros materiais.

Além de retirar resíduos sólidos das ruas, praças e parques, a atividade estimula hábitos saudáveis e incentiva o exercício da cidadania e da solidariedade.

O trajeto, de dois quilômetros, começa no estacionamento do Shopping Center Norte, passando pela Avenida Moysés Roysen, Praça Mashiach Now, Avenida Zaki Narchi, Avenida Otto Baumgart e termina no estacionamento Lar Center – Centro de Gestão de Resíduos.

Depois de completarem o percurso, os resíduos coletados pelos participantes passarão por separação e pesagem. Tudo que for coletado será entregue para o Centro de Gestão de Resíduos do Shopping Center Norte, que dará o destino correto para o volume recolhido.

A inscrição é gratuita, e pode ser feita pelo site até 23 de agosto.