Samsung anuncia chegada ao Brasil de Galaxy A50 com 128 GB de memória interna

Lançado pela Samsung em território brasileiro em abril deste ano, o Galaxy A50 terá uma nova versão no País. A empresa sul-coreana anunciou a chegada de aparelhos com 128 GB de memória interna, dobrando a capacidade dos equipamentos que já estavam disponíveis no mercado nacional (64 GB).

Para oferecer um novo tipo de experiência, a Samsung optou por soluções como câmera com lente Ultra Wide de 123º, que oferece o mesmo ângulo de visão do olho humano. As câmeras traseira e frontal de 25MP capturam boas imagens e selfies independentemente da luminosidade.

Reprodução

O foco dinâmico permite ajustar o desfoque do fundo da imagem de acordo com a preferência do usuário, enquanto o otimizador de cena reconhece e aperfeiçoa 20 cenas, como fotos de pessoas, animais, paisagens e alimentos.

Outro aspecto fundamental é o desempenho: com bateria de 4.000 mAH e carregamento rápido, o aparelho suporta um dia intenso de trabalho.

O Galaxy A50 é Dual SIM, possui 4 GB de RAM e a memória3 (64 GB ou 128 GB) pode ser expandida com mais 512 GB utilizando um cartão MicroSD. O smartphone conta ainda com processador octactore de 2.3 GHz.

No Brasil, o novo Galaxy A50 está disponível nas lojas Samsung (online e física) e nos principais varejistas e operadoras do País.

A versão com 64 GB tem preço sugerido de R$ 1.799,00, enquanto o novo aparelho com 128 GB chega ao mercado com preço sugerido de R$ 1,899,00. O usuário pode escolher entre três cores que melhor combinam com seu estilo: preto, azul e branco.

Com informações da Samsung

