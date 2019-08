Os signos do zodíaco que sempre querem decidir por todos

Alguns signos do zodíaco são levados apenas por suas ideais e podem querer tomar decisões unilaterais, o que significa convencer que outras pessoas façam as coisas do seu jeito.

Confira os signos que sempre querem decidir por todos:

Áries

O ariano vai até ouvir as pessoas, mas ele já tem o argumento na ponta da língua para provar que fazer as coisas do seu jeito é melhor. Além disso, este signo prefere agir rápido e nada mais fácil e prático do que seguir o caminho que ele conhece e convencer os outros a fazer o mesmo.

Leão

O leonino tenta sempre transmitir sua força e criatividade aos outros, mas ele pode confundir as coisas e acabar manipulando para que tudo saía como ele planeja ou acha correto. Este signo tem como característica a motivação de influenciar no ambiente em que está inserido e em todos ao seu redor.

Capricórnio

O capricorniano pode até considerar as palavras e vontades dos outros, mas tentará ao máximo que as coisas sejam feitas do seu jeito. Este signo está sempre tentando alcançar aquilo que deseja, mas pode acabar caindo no autoritarismo e isso não faz bem a ninguém.