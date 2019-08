Os signos do zodíaco que gostam de enrolar os outros

Alguns signos do zodíaco podem ser indecisos e gostam de ganhar tempo até decidir o que fazer, terminando por enrolar algumas pessoas.

Confira quais são:

Sagitário

O sagitariano pode até demonstrar muito interesse em algo, mas isso pode ter um prazo de validade muito curto já que ele muda de ideia rápido. Este signo começa a enrolar os outros quando está indeciso e vai fazer o que ele acha melhor, mas até decidir não terá problema em fingir o que quer.

Libra

O libriano sempre deixa os outros pensarem que tem uma chance, mas é indeciso e demora em tomar uma decisão concreta. Ele não gosta de definir tudo e não costuma levar isso muito a sério, podendo até ouvir o que os outros tem a dizer e mentindo para ganhar o tempo que deseja.

Gêmeos

O geminiano costuma fazer o que quer, o problema é que ele nem sempre exatamente o que deseja. Enquanto isso, ele prefere manter todas as opções possíveis de caminhos abertos para alcançar as coisas de acordo com os seus planos. Para isso, ele pode fazer algumas promessas difíceis de cumprir e acabar deixando algumas pessoas na lista de espera.