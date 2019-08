Os signos do zodíaco que estão com sorte para o romance

Vênus, o planeta do amor acaba de entrar em Virgem, um dos signos mais críticos e detalhistas do zodíaco, e permanecerá assim até 14 de setembro. No entanto, esta é uma boa notícia para alguns signos do zodíaco que serão beneficiados por este trânsito.

Confira quais são:

Touro

Os taurinos podem esperar para ter uma fase próspera, cujo foco será a diversão e vida amorosa. Esta é uma boa fase para passar momentos especiais com o parceiro, aproveitar o aumento da libido e ter primeiros encontros. Alguns relacionamentos podem ser consolidados.

Câncer

Ao deixar algumas neuras de lado, o canceriano conseguirá aproveitar esta fase para sair da sua “concha” e se destacar. Este é um momento de potencializar a confiança em si mesmo e aproveitar o que os relacionamentos românticos ou amizades têm de melhor. Boa hora para expandir a vida social e apostar em novos pretendentes.