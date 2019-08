Companhia LATAM amplia oferta e contará com três novos voos internacionais

A companhia aérea LATAM ampliou a oferta e contará com três novos voos internacionais ainda este ano. O Aeroporto de Brasília é o terminal beneficiado.

Conforme comunicado, LATAM, o Governo do DF, a Inframerica e representantes do Chile, do Peru e do Paraguai se reuniram nesta quarta-feira (21) para celebrar os novos voos internacionais da companhia.

Reuters

O encontro foi realizado no Palácio do Buriti, em Brasília. A pauta foram os novos voos diretos da capital federal brasileira para Santiago, Lima e Assunção, que serão inaugurados no último trimestre de 2019. Confira detalhes dos destinos:

Brasília-Santiago

A rota será operada a partir de 15 de outubro, com aeronaves Airbus A320, que acomodam 174 passageiros em classe Economy. Às terças, quintas e sábados, o voo LA781 decolará de Brasília às 20h05 (hora local) e pousará em Santiago a0h25 (hora local) do dia seguinte. Nos mesmos dias, o voo LA780 decolará de Santiago às 13h55 (hora local) e pousará em Brasília às 18h15 (hora local).

Brasília-Lima

A rota será operada a partir de 14 de novembro, com aeronaves Airbus A320, que acomodam 174 passageiros em classe Economy. Às segundas, quintas e sábados, o voo LA2471 decolará de Brasília às 8h30 (hora local) e pousará em Lima às 11h10 (hora local). Nos mesmos dias, o voo LA2416 decolará de Lima a 0h03 (hora local) e pousará em Brasília às 6h50 (hora local).

Brasília-Assunção

A rota será operada a partir de dezembro. No entanto, segundo a empresa, novos detalhes serão divulgados em breve.

LEIA TAMBÉM: