Imagem de satélite da NASA mostra queimadas na região amazônica

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou nesta quarta-feira (22) uma imagem de satélite que revela uma camada de fumaça sobre o Brasil.

'A fumaça de incêndios florestais na Amazônia se espalha por vários estados brasileiros', diz a Nasa. O registro foi feito em 20 de agosto.

“O tempo dirá se este ano é um recorde ou apenas dentro dos limites normais”, questionou a agência no site oficial.

Para o trabalho, ela utilizou o Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS). Confira o arquivo impressionante:

Smoke from wildfires in the #AmazonRainforest spreads across several Brazilian states in this natural-color image taken by a @NASAEarth instrument on the Suomi NPP satellite. Although it is fire season in Brazil, the number of fires may be record-setting: https://t.co/NVQrffzntr pic.twitter.com/4JTcBz9C8f

— NASA (@NASA) August 21, 2019