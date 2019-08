Estudo encontra elo entre vitamina D e um sério problema de saúde

A vitamina D é essencial para o organismo na composição de ossos, músculos e dentes sadios. No entanto, uma grande leva de pesquisas científicas está encontrando um elo entre a deficiência do nutriente e complicações cardíacas.

Um estudo em particular, publicado no Jornal de Nutrição Molecular e Pesquisas de Alimentos, sugere que a falta de vitamina D pode levar a falha cardíaca e possivelmente resistência a insulina.

Os pesquisadores encontraram que insulina cardíaca leva a deterioração do coração em animais com baixos níveis de vitamina D.

Segundo o portal Express, glicose e ácidos graxos são responsáveis por fornecer energia ao órgão e são afetados severamente se as células coronárias apresentam resistência insulínica.

Ao final de 20 semanas de testes, foi notado que os animais com deficiência de vitamina D apresentavam falhas no coração.

De acordo com os cientistas, os órgãos destes animais eram similares aos de ratos em dieta com alta concentração de frutose e gordura.

“A diferença entre as duas dietas é que a inflamação cardíaca era maior em ratos com deficiência de vitamina D do que nos que tinham uma dieta hipercalórica”, resume o estudo.