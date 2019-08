Estes são 5 alimentos devem ser evitados caso você queira se livrar da celulite

Ela ocorre geralmente na barriga, pode aparecer nas pernas e até nos glúteos e braços. Odiada por muitas mulheres, irrelevante para outras, a celulite não apresenta sérios problemas de saúde, mas preocupa algumas pessoas esteticamente.

O problema é na maioria feminino. De acordo com o portal HealthLine, cerca de 85% das mulheres acima dos 21 anos apresenta celulite. Elas surgem em homens, mas com frequência bem menor.

Dificilmente uma pessoa consegue se livrar das marcas, mas existem alimentos que devem ser evitados caso você não as queira deixar evidentes.

Refrigerantes e bebidas açucaradas

Reprodução/ Pixabay

Elas são parte do dia a dia de muitos. Algumas pessoas não almoçam sem o refrigerante do lado. No entanto, são péssimas para a saúde da pele, pois, segundo o sítio Nueva Mujer, o açúcar acelera a desaparição de colágeno, o que deteriora a regeneração da pele e acelera o surgimento da celulite.

Molho de soja, Shoyu

Comer sushi pode ser delicioso, mas, se você não se controla na quantidade de shoyu, o sódio abundante deste molho fermentado pode causar uma séria retenção de líquidos. O sal também promove a desidratação, diminuindo o fluxo sanguíneo, o que torna a celulite mais visível.

Pizza

Há uma variedade de coisas que podem causar celulite, afirma ao portal Eat This a nutricionista Yasi Ansari. “Uma dieta rica em gorduras não saudáveis pode retardar a circulação sanguínea e o fluxo de oxigênio. Como resultado, os tecidos conjuntivos ficam debilitados, fazendo que a pele se enrugue”.

De acordo com a Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard, a pizza e o queijo são as principais fontes de gorduras saturadas na pizza e na dieta ocidental.

Pão branco

Reprodução/ Pixabay

A farinha branca é um problema porque quando digerida no organismo ela se transforma em glicose, e assim temos o mesmo efeito observado com as bebidas açucaradas.

Margarina

Esse tipo de gordura é uma das piores que se pode encontrar na estante dos supermercados. Ela é rica em gorduras trans e pode comprometer o fornecimento de oxigênio. Dessa forma, a celulite pode se tornar ainda mais visível.