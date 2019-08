Vitaminas do Complexo B: saiba por que elas são importantes para amenizar os sintomas da menopausa

As vitaminas são muito importantes para a saúde, mas as do complexo B são imprescindíveis antes e durante a menopausa. É o que diz o sítio estrangeiro Nueva Mujer, isso porque elas são nutrientes essenciais que ajudam a manejar os sintomas da melhor maneira.

Sintomas da deficiência de vitaminas do complexo B podem incluir: nervosismo, irritabilidade, dificuldade para se concentrar, ansiedade, cansaço ou dificuldade para manter o peso.

Esse complexo participa de uma quantidade de funções, uma delas é a produção de hormônios, estimulada pela vitamina B3 e o acido fólico, que são necessários para a produção de estrógenos.

Quando a menopausa se aproxima os ovários detêm gradualmente a produção de hormônios sexuais, e são as glândulas suprarrenais quem seguirá produzindo-os. A conversão e produção de hormônios pelas suprarrenais dependem muito da vitamina B5.

Estas são as vitamina do grupo B que deve consumir se está menopausa

B1 (tiamina)

É uma vitamina antiestresse favorece o funcionamento do sistema imunológico e desempenha um papel vital no metabolismo da glicose.

B2 (riboflavina)

Possui efeitos antioxidantes e é necessária para a produção de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio.

B3 (niacina)

É uma das mais importantes, pois participa da formação de hormônios sexuais e do estresse nas glândulas suprarrenais.

Além disso melhora a função destas glândulas a eliminar a fadiga que é uma condição secundária comum para algumas mulheres que vivem na pré-menopausa.

B5 (ácido pantotéico)

Reprodução/ Pixabay

Primordial para o metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas da dieta, ajuda a evitar o ganho de peso que pode sofrer durante a pré-menopausa. Também é responsável pela produção de hormônios esteroides como testosterona, estrógeno e cortisol.

B6 (piridoxina)

Participa da produção de serotonina, melatonina e norepinefrina, que são imprescindíveis para o estado de ânimo e padrões de sonho. A serotonina é importantíssima para o cérebro e é necessária para promover a sensação de bem estar.

B7 (biotina)

Esta vitamina é importante para a manutenção da saúde do cabelo, pele e unhas. Fundamental para síntese de ácidos graxos e utilização de carboidratos.

B12 (cobalamina)

Também participa na produção de glóbulos vermelhos e hemoglobina, a proteína transportadora de oxigênio. Ademais, é necessária para um metabolismo mais saudável e ajuda o corpo a converter as gorduras e proteínas em energia.