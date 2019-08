Tecnologia: Galaxy Note10+ é considerado o smartphone com melhor display do mercado

O novo Samsung Galaxy Note10+ foi considerado o smartphone com melhor display do mercado. A informação foi revelada pela empresa sul-coreana em comunicado.

O aparelho conquistou a nota mais alta da DisplayMate: A+. O aparelho “estabelece um novo e arrojado padrão para displays móveis”, afirma a marca.

Reprodução

Tanto o Galaxy Note10, com tela de 6,3 polegadas, Full HD+ (2280×1080), quanto o Note10+, com tela de 6,8 polegadas, Quad HD+ (3040×1440), trazem o Display Cinematográfico Infinito da Samsung.

As telas imersivas dos smartphones incluem um único recorte de câmera pequeno e centralizado na parte superior que permite oferecer, aos usuários, uma proporção excepcionalmente alta entre tela e a parte frontal do dispositivo.

O pico de brilho do Galaxy Note10+, de 1.308 nits, é 25% superior ao do Galaxy Note9 (1.050 nits), enquanto a taxa de reflectância da tela é a menor que a DisplayMate já mediu em um smartphone (4,3%). A combinação de alto brilho e baixa reflectância da tela dos smartphones permite que eles ofereçam melhor legibilidade na tela, qualidade de imagem e precisão de cor em ambientes claros, como quando os usuários estão ao ar livre.

O índice de Diferença de Cores Levemente Perceptível (JNCD) de 0,4 do Galaxy Note10 + é melhor do que a 0,5 JNCD do Galaxy Note9. Em termos simples, quanto mais próximo de zero for a pontuação JNCD de um display, mais precisas serão suas cores. A pontuação de 0,4 na JNCD do Galaxy Note10+ indica que as cores exibidas em seu display são praticamente indistinguíveis da perfeição.

O suporte a HDR10+ permite que o Galaxy Note10+ apresente conteúdo de alta resolução, como vídeos 4K UHD, da forma mais realista possível, enquanto a tecnologia Dynamic Tone Mapping otimiza cores de cena para cena, garantindo que o conteúdo seja apresentado exatamente como idealizado pelos criadores.

Durante seus testes, a DisplayMate também verificou que o Galaxy Note10+ reduzia a luz azul em 37,5% a mais do que o Galaxy Note9 — sem comprometer a precisão das cores.

Com informações da Samsung

