Custando quase R$ 25 mil, Samsung anuncia nova geladeira Family Hub no Brasil

A Samsung traz, pela primeira vez no Brasil, a geladeira Family Hub, com software Tizen 4.0. O novo modelo redefine a categoria de refrigeradores da marca.

A versão permite aos usuários tomar o controle da sua cozinha, com ferramentas para a gestão de alimentos, comunicação e até entretenimento.

Com um display touchscreen de 21.5, resolução Full HD e um conjunto abrangente de aplicações intuitivas, a geladeira de 582 litros permite compartilhar momentos, agenda e notícias com a família, possui informação personalizada para ajudar na rotina do usuário durante o dia e possibilita assistir ou até escutar música.

"É possível ver os alimentos que estão na geladeira sem precisar abrir a porta ou mesmo estar perto dela, planejar a próxima lista de compras e acompanhar o vencimento dos alimentos".

A introdução deste modelo chega com controle de voz Bixby (Disponível apenas em inglês). A tecnologia de identificação diferencia a voz de cada membro da família e possibilita cadastrar até seis pessoas diferentes, de modo que possam obter informações personalizadas para as necessidades individuais.

Com a integração do SmartThings a Family Hub, agora é possível ver e controlar outros dispositivos domésticos inteligentes da Samsung e de terceiros diretamente da tela do refrigerador e por voz com a Bixby.

A Family Hub chega ao Brasil na segunda quinzena de setembro com preço sugerido de R$ 24.999,00.

Com informações da Samsung

