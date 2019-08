Os signos do zodíaco que mais perdem amigos

Alguns signos do zodíaco são mestres em atrair desentendimentos e outros problemas quando o assunto são as amizades.

Confira aqueles que estão mais propensos a perder amigos:

Gêmeos

Mesmo sendo extrovertidos e podendo acumular muitos amigos, os geminianos podem afastar algumas pessoas da sua vida; o que acontece porque nem todos conseguem lidar com a sua personalidade repleta de dualidade. Além disso, este signo gosta de brincar de “mudar as coisas” podendo deixar de lado ou não se comprometer com aqueles que estão em sua vida.

Escorpião

O escorpiano trava uma batalha interna sobre descobrir o que está oculto, algo que muitas vezes acaba se transformando em confrontos com as pessoas ao seu redor. Este signo é muito comprometido com suas amizades e pode sentir a dor dos outros, mas no fundo sua intensidade emocional e desconfiança acabam afastando algumas pessoas – algo positivo e negativo dependendo da situação.

Peixes

O pisciano sempre faz tudo o que pode para ajudar um amigo, mas sua vontade de “salvar” os outros e sensibilidade pode acabar atraindo pessoas que enxergam nele uma presa fácil quando em conflitos ou propensas ao drama. Tudo isso faz com que este signo acabe se enganando nas amizades e perdendo-as.

Leão

A liderança e carisma dos leoninos atrai muita gente, mas sua propensão ao drama e egocentrismo em alguns casos, pode acabar fazendo-os perder amigos. Como amam ser o centro das atenções – e realmente são – algumas pessoas se sentem ofuscadas por eles e preferem não ter tanto contato.

Câncer

O canceriano é família e gosta de ter as pessoas queridas por perto, protegendo-as sempre. No entanto, ele age de acordo com seus sentimentos e passa por fases de instabilidade emocional. Quando isso acontece, ele pode fazer conflitos se tornarem maiores do que realmente são e acabar afastando as pessoas.