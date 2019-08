Cientistas da NASA descobrem impressionante 'planeta rochoso superaquecido'

Cientistas da Agência Espacial Americana (NASA) descobriram um impressionante planeta rochoso superaquecido. Os especialistas utilizaram dados do telescópio espacial TESS.

Conhecido como LTT 1445 A b, o planeta tem cerca de 1,4 vezes o tamanho da Terra. Ainda segundo a NASA, ele tem três estrelas.

Sua órbita abrasivamente próxima ajuda a explicar o motivo sua superfície se aquece em temperaturas na ordem de 160 graus Celsius – comparável a um forno pré-aquecido.

Enquanto o planeta em si permanece no que é provavelmente uma órbita estável em torno de sua estrela, ela também orbita, a uma distância maior, duas estrelas irmãs que estão fechadas em órbita próxima umas das outras.

Este não é o primeiro sistema de três estrelas a ser encontrado com pelo menos um planeta. Outros também já foram identificados pela agência espacial.

Todas as estrelas no sistema LTT 1445 são anãs vermelhas, mais frias e muito mais longas que as estrelas maiores como o nosso Sol.

O planeta também é o segundo mais próximo descoberto até agora que " transita " sua estrela – isto é, a órbita de LTT 1445 A b é inclinada no ângulo correto para, de nosso ponto de vista, atravessar a face da estrela. Confira:

📣Discovery Alert!📣

A new exoplanet has a sky that one-ups Star Wars' Tatooine – three stars instead of two.

LTT 1445 A b swelters under three red suns. It's a hot, rocky world only 22 light-years💡⤳ away.

Welcome to the family, LTT 1445 A b! https://t.co/KDu6btJxj8 pic.twitter.com/DSpcNTZKb6

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) August 20, 2019