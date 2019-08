NASA já descobriu mais de 4 mil planetas além do nosso sistema solar

A Agência Espacial Americana (NASA) revelou nesta segunda-feira (21) o número exato de planetas já descobertos até este ano.

E o resultado é impressionante: Foram mais de 4 mil planetas identificados além do nosso sistema solar.

Eles são conhecidos como exoplanetas (qualquer planeta que não faça parte do Sistema Solar, mas que gravita em torno de outra estrela).

Ainda segundo a agência, ocorreram outras 4 mil descobertas que não foram confirmadas pelos cientistas.

Para facilitar o conhecimento, a instituição também disponibiliza um site com informações sobre os trabalhos. Conheça o portal neste link.

We’ve discovered 4,043 planets beyond our own solar system – exoplanets! – so far.

These worlds are strange and wonderful🖤

✅ global oceans of lava🌋

✅ shimmering skies✨

✅ winds💨 of rubies and sapphires💎

✅ … raining glass🙀

Explore more: https://t.co/Vyhtt7hAMf pic.twitter.com/Wstgt6b9a0

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) August 21, 2019