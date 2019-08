Os signos que serão mais afetados pela entrada de Vênus em Virgem

Vênus acaba de entrar em Virgem, um dos signos mais críticos e detalhistas do zodíaco, e permanecerá assim até 14 de setembro.

Agora, todos podem olhar para sua vida amorosa com mais reflexão e até excesso de críticas, tentando organizar sentimentos e promover mudanças – que pode ser positivas para o casal ou simplesmente marcar um ponto de ruptura.

Confira os signos do zodíaco devem sentir ainda mais os efeitos nesta fase:

Gêmeos

O pensamento crítico e defensivo deve ser controlado, especialmente em situações em que é preciso lidar com a “desordem” que não depende de você. Este trânsito pode vir acompanhado de escolhas financeiras e amorosas desastrosas. Se a sensação de ter se tornado alguém muito exigente começar a causar conflitos, antes de expressar seu desagrado, prefira olhar para dentro de si mesmo e analisar exatamente o que está acontecendo.

Virgem

Período favorável para atrair novos parceiros em sua vida. No entanto, nessa fase as escolhas podem ser guiadas por critérios questionáveis – o que pode terminar em más decisões. Por isso, tente não baixar demais sua guarda e continue sendo alguém exigente com seus parceiros. É importante lembrar que esta é uma época em que romances podem nascer em locais que pedem descrição, como o trabalho, então tenha cautela.

Sagitário

Este trânsito coloca relacionamentos no centro da sua vida – algo que você nem sempre está acostumado. Enquanto uns conseguem ter uma melhor percepção dos sentimentos íntimos, outros podem ter uma “sacudida” na vida amorosa e se deparar com situações inesperadas, como separações, novos romances ou conflitos. Tente ficar otimista, relaxar e não se afastar muito do seu parceiro.

Peixes

Este trânsito pode trazer mais graça para o seu signo e ajudar na conquista, mas a vontade de estar no comando pode trazer impaciência e autoritarismo. Cuidado para não chegar ao limite por ter que finalmente lidar com aborrecimentos que você costuma jogar para baixo do tapete. Se você conseguir agir com paciência e sabedoria, esta fase pode trazer grandes oportunidades e ser transformadora especialmente para a sua vida amorosa.