Lançamento do game Path of Exile: Blight será em 9 de Setembro

O lançamento do jogo Path of Exile: Blight, Grinding Gear Games, ocorre em 9 de Setembro. A informação foi revelada pela Sony em comunicado.

Blight e a mais nova atualização trimestral de Path of Exile. Cada expansão introduz uma nova liga, itens poderosos, gemas de habilidades, uma mudança no estilo do meta de Path of Exile e outras alterações.

Reprodução

“Em Path of Exile: Blight, perigosos fungos começaram a aparecer por todo o continente amaldiçoado de Wraeclast, ameaçando homens e animais. Com a ajuda da nova NPC Sister Cassia, você é incumbido de destruir essa ameaça. Cassia construiu uma bomba especializada para a tarefa, mas conforme sua bomba puxa os fungos tóxicos, monstros de todo tipo emergem para defender o Blight. Estas criaturas são particularmente resistentes”.

Blight combina a ação frenética do combate de Path of Exile com a diversão estratégica dos games estilo ‘tower defense’. Para derrotar o Blight com sucesso, terá que tomar decisões no momento, ficar a par do seu ambiente, e planejar para o futuro. Defender a bomba de Cassia com êxito o recompensará com armas e armaduras valiosas, e óleos especiais que Cassia pode usar para ungir seus anéis e amuletos com poderosos encantamentos.

We're proud to announce Path of Exile: Blight! This expansion contains the Blight challenge league, three revamped archetypes with new skills and support gems, plenty of new items and much, much more. https://t.co/4hpcLxv7qj pic.twitter.com/5CO8a0rqXV — Path of Exile (@pathofexile) August 20, 2019

Junto da jogabilidade tower defense de Blight, chegam novas habilidades, itens e mudanças de jogo. Esta atualização traz varias melhorias ao arquétipo de necromante, com novas opções defensivas como a Gema de Habilidade Meat Shield, Gemas de Suporte que aumentam a IA de seus lacaios (os tornando mais agressivos ou defensivos), atualizações em itens de temática de lacaios, e uma mudança geral na classe Ascendente Necromante.

O arquério de assassino de veneno também receberá atenção similar, com cinco novas Gemas de Habilidade que aumentam bastante as opções de jogabilidade para quem gosta de infligir seus inimigos com venenos agonizantes. A nova mecânica Elusive, encontrada na classe Ascendente Assassino, dá mais mobilidade para uma classe que gosta de chegar, fazer o serviço e pular fora.

Da mesma forma, o arquétipo de sabotador que usa minas também logo terá acesso a novas Gemas de Habilidade e Suporte para minas, com as Gemas de minas existentes recebendo mudanças significativas para tornar o estilo de jogo mais tátil e tático. A classe Ascendente Sabotador também terá melhorias.

Uma das filosofias principais de jogo de Path of Exile é permitir que os jogadores joguem da maneira que quiserem. Agora, poderá acumular estas missões com o tempo, podendo então jogá-las ao seu ritmo e em qualquer mapa do Atlas que quiser.

A novas opções, além de todo o jogo base, é 100% gratuito. A Liga Blight durará aproximadamente três meses, e vem com uma nova economia de jogo. Confira trailer:

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: