Especialista explica quantas vezes por semana é necessário se exercitar para perder gordura abdominal

A gordura abdominal é um terror para algumas pessoas. Muitas se dizem insatisfeitas com o peso e pretendem perder os quilinhos a mais na região da cintura.

Segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer a alimentação é o principal para atingir os objetivos, mas o exercício é um grande aliado para queimar gordura e tonificar esta região. No entanto, quem está começando sempre tem aquela dúvida:

Quantas vezes devo fazer exercício na semana para perder a gordura abdominal?

O importante é que não haja uma quantidade fixa de tempo determinado necessário para atingir a meta. “depende do indivíduo”, disse a Heather Milton, fisiologista do exercício do Centro de Rendimento Desportivo de Langona, da Universidade de Nova York.

“No entanto, o melhor conselho inclui se concentrar em fazer exercícios de maneira consistente, cinco vezes na semana ou mais, assim como agregar treinamento de resistência ao menos duas vezes”, disse Heather.

Só o exercício basta?

Ela prossegue dizendo que é essencial equilibrar os nutrientes que consome “para assegurar a ingesta de macronutrientes adequados (proteínas, gordura não saturadas e carboidratos complexos) assim como vitaminas e minerais para apoiar um metabolismo saudável”.

“Para perder gordura, 50% das calorias devem vir de carboidratos, 25% de proteínas e 25% de gorduras”, segundo a nutricionista sênior de esportes da Universidade de Oregón. Fazer exercícios e seguir as recomendações nutricionais vão invariavelmente te ajudar a perder peso.

Caso isso não ocorra, Heather ressalta que existem outras variáveis que podem te prejudicar, como: maus padrões de sono, medicamentos, estresse, horários de alimentação e exercício e desequilíbrio hormonal. Nestes casos um endocrinólogo deve ser consultado.