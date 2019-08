Novo bug no game Fortnite prejudica jogadores: streams de replays no PS4 e Xbox One

Um novo bug no game Fortnite prejudica os jogadores. O problema afeta os streams de replays no PS4 e Xbox One.

A informação foi divulgada pela Epic Games no Twitter. Na rede social, a desenvolvedora detalhou o novo bug.

“Visando melhorar a estabilidade, nós desativamos os streams de replays no PS4 e Xbox One. Os jogadores ainda podem streamar os replays no PC”. Confira:

Visando melhorar a estabilidade, nós desativamos os streams de replays no PS4 e Xbox One. Os jogadores ainda podem streamar os replays no PC. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 20, 2019

Bug solucionado

A empresa também informou que já solucionou um bug anterior: “ Nós começamos a entregar o envelopamento Plástico Vermelho aos donos do pacote de envelopamentos Brinquedo”, explicou.

Nós começamos a entregar o envelopamento Plástico Vermelho aos donos do pacote de envelopamentos Brinquedo. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 20, 2019

LEIA TAMBÉM: