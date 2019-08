Teste alfa do modo 2v2 de 'COD: Modern Warfare' chega ao PS4 em 23 de agosto

O teste alfa do novo modo 2v2 do game 'Call of Duty: Modern Warfare' chega ao PS4 (PlayStation) em 23 de agosto.

Usuários de PlayStation 4 poderão jogar de 23 a 25 de agosto. Qualquer pessoa que tiver um PS4 e uma conexão com a internet poderá acessar o Alfa (assinatura PS Plus não será necessária).

Reprodução

O Alfa de Gunfight Mode inclui cinco mapas, sendo dois que nunca foram jogados antes: Docks e Speedball. Confira uma visão geral:

Ao contrário da experiência Multiplayer clássica de Modern Warfare — que se centra na insana customização de armas — o Gunfight Mode valoriza a adaptabilidade das armas imprevisíveis em mapas íntimos de 2v2. É um contraste intenso e novo, que enriquece o pacote no geral.

O objetivo é simples: a primeira equipe a ganhar cinco rodadas é a vencedora. No entanto, cada time começa com um combo de armas aleatório.

A Infinity Ward criou uma gama alta de combinações, de pistola e lança-foguetes a espingardas com escopo. Você nunca sabe o que receberá, então pensamento e reflexos rápidos são recompensados. A equipe inimiga começa com as mesmas armas, o que faz prever a estratégia inimiga um elemento crucial.

Jogue o Alfa do modo Gunfight de Call of Duty: Modern Warfare de 23 a 25 de agosto, exclusivamente no PS4. O jogo completo chegará em 25 de outubro.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: