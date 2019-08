Os signos do zodíaco que podem ver mudanças positivas no relacionamento

Esta semana, a sorte estará do lado de alguns casais do zodíaco e pode trazer mudanças positivas em seus relacionamentos. Confira os signos presenteados com esta boa fase:

Leão

A paixão pode se tornar menos intensa do que nas ultimas semanas, mas a criatividade e ternura crescem, fazendo você se sentir completo e ajudando a consolidar o relacionamento. Neste momento, é provável que você se sinta mais valorizado e motivado a celebrar o amor a dois.

Virgem

O amor e o compromisso ganham mais importância ou espaço em sua vida, especialmente no sábado, um dia de muita sorte para os apaixonados. A felicidade no relacionamento aumenta consideravelmente quando você se sente visto, ouvido e apreciado pelo o que é. Os solteiros podem encontrar alguém especial, pois estão com forte poder de atração.

Escorpião

Você sentirá uma maior qualidade nas conexões românticas e com as pessoas queridas. Este é o momento de resolver problemas com otimismo e contando com a ajuda daqueles que podem dar uma mão ou conselho. Para os casais bem resolvidos, a paixão, libido e comprometimento estarão em alta, podendo influenciar positivamente em seus relacionamentos e fazendo pensar no futuro.