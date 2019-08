Os signos do zodíaco que mais deixam as pessoas no 'vácuo'

Certamente você tem um contato ou conhece alguém que sempre acaba deixando os outros “no vácuo”, que significa abandonar uma conversa ou deixar o outro falando sozinho.

Confira os signos mais propensos a não manter o assunto:

Capricórnio

O capricorniano pode ser um grande amigo, mas é ocupado e não costuma tomar a iniciativa em puxar assunto. Este signo não é um dos mais extrovertidos e por vezes prefere conversar sobre coisas essenciais, deixando os temas superficiais de lado – e os outros no vácuo também.

Sagitário

O sagitariano é extrovertido e sociável, mas ele nem sempre consegue manter o assunto em dia. Ele se entedia facilmente e sempre tem muitas pessoas correspondendo suas conversas, portanto é natural que uma ou outra acabe ficando de lado. Sem dúvida, este signo prefere se conectar com as pessoas pessoalmente.

Aquário

O aquariano é desapegado com tudo, inclusive quando o assunto é manter a conversa com os outros. Ele não precisa de contato constante e prefere socializar em grupos do que apenas com uma pessoa . Ele não gosta de se sentir cobrado a responder ninguém e pode ser mais objetivo em suas interações.