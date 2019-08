Final Fantasy VIII Remastered chega em 3 de setembro para PS4

O esperado game Final Fantasy VIII Remastered chega em 3 de setembro deste ano para PlayStation 4 (PS4). Ele também será liberado para Xbox One, Switch e PC.

Em comunicado nesta segunda-feira, a Sony já revelou detalhes sobre o novo RPG que chega no próximo mês.

Reprodução

Final Fantasy VIII Remastered conta uma história épica e emocional sobre a guerra e o amor. "A nação militarizada de Galbadia formou uma aliança com a Sorceress Edea para tentar conquistar o mundo”.

“No meio do conflito, Squall Leonhart e um grupo de alunos da força mercenária de Balamb Garden, SeeD, entram no conflito". A edição remasterizada do game melhora a aventura original com as seguintes novidades:

Visuais melhorados: Vários personagens, inimigos, GF, e objetos foram refinados para parecerem mais belos do que nunca.

Battle Assist: Ative este booster para encher as barras de HP e ATB – e usar Limit Breaks a qualquer hora. Você perderá todo seu HP quando for atingido por um ataque crítico que dá mais dano que seu HP, ou tomar dano letal.

Sem encontros: Quer explorar sem ser atacado? Ative esta opção para desligar os encontros aleatórios. As batalhas de evento ainda precisam ser vencidas para avançar a história.

3x speed boost: Acelere o tempo três vezes – perfeito se quiser correr por batalhas fáceis ou chegar até lugares distantes na pressa. Esta opção não se aplica durante algumas cenas.

