Novo registro de asteroide que pode colidir com a Terra é revelado pela NASA

Um novo registro do gigantesco asteroide Bennu, que pode colidir com a Terra, foi divulgado pela Agência Espacial Americana (NASA).

A imagem espetacular, compartilhada nesta segunda-feira no Twitter, foi capturada pela sonda espacial OSIRIS-REx.

Oficialmente conhecido como 101955 Bennu, o asteroide tem um diâmetro de aproximadamente 493 metros.

Segundo a instituição, a foto foi tomada pela PolyCam, em 11 de abril, a uma distância de 4,6 km do corpo celeste. Confira:

Capturing the beauty and mystery of other worlds #WorldPhotographyDay

This image of asteroid Bennu was taken by PolyCam, built by @UALPL’s OCAMS team, on April 11 from a distance of 2.9 miles (4.6 km). pic.twitter.com/7LI0omKH4Q

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) August 19, 2019