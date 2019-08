Americana HP lança duas novas impressoras para o mercado brasileiro

A gigante americana HP (Hewlett-Packard) apresentou nesta semana duas novas impressoras para o mercado brasileiro.

A NeverStop Laser é a primeira do mercado com tanque de toner. Ela também conta com tecnologia sem fio.

O modelo Smart Tank, segundo lançamento, vem com cartuchos de tintas tradicionais. Ainda segundo a empresa, os novos modelos já estão à venda.

